Uzmanı anlattı: "Ramazan ayında nasıl beslenilir?"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte önerilen az ve sık beslenme biçimi yerini uzun süreli açlığa ve susuzluğa bıraktığını ifade eden Dyt. Kılınç, "İftarınızı, mutlaka bir bardak su ve bir hurma ile açmaya özen gösterin. Ardından bir kase çorba ve salata tüketin. Uzun süreli bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. Besinler yavaşça çiğneyerek tüketilmeli ve ana öğüne geçmeden en az 3-5 dakika beklenmelidir.

Ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, balık, et gibi proteinden zengin besinler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlama ile beraber bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller de yardımcı yemek olarak tercih edilebilir. Bununla beraber iftar ve sahurda yağlı, kızartılmış ve tuzlu besinlerden uzak durmak gerekir" şeklinde konuştu.