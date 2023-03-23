Diyetisyenden Ramazan’da dengeli beslenme önerileri

Diyetisyen Tuba Yıldırım, Ramazan'da sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Beslenmenin, hayatın her döneminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Dyt. Yıldırım, "Ramazan ayı öğün sıklığı, öğün saatleri, yenen besinlerin çeşitliliği, uzun süre susuz kalma ve hareket miktarında azalma gibi birçok değişikliği beraberinde getirmektedir. Sabah kahvaltısı yerine geçecek olan sahur öğününde hafif ama uzun süre tok tutan besinler seçmelisiniz. Sahur öğününe bir-iki adet hurma yiyerek ve tarçınlı su içerek başlamak kan şekerini dengeleyecektir.

Yumurta (haşlama, omlet veya lor peynirli yumurta vb.) ve peynir sahur için önemli protein kaynaklarıdır. Beraberinde mevsim yeşillikleri ve taze meyve tüketmek, posalı besin alımını artırıp tokluk hissinizi de destekleyecektir. Hem bağırsakların düzenli çalışması hem de tokluğu artırmak için söğüş, salata ve yoğurtlara çörekotu ekleyebilirsiniz. Sahur öğününü yapamıyorsanız yatmadan önce bir bardak süt veya ayran ile birlikte hurma, ceviz veya badem tüketebilirsiniz. Günde en az iki litre su içmelisiniz. Ihlamur veya açık siyah çay içebilirsiniz. Papatya veya melisa çayı da bu dönemde uykuyu kolaylaştıracaktır" diye konuştu.