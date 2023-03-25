Osmanlı’dan günümüze gelen bir lezzet: Ramazanın vazgeçilmez tatlısı şifa dağıtıyor...

Kaynadıktan sonra süt 15 dakika beklemesi gerekiyor. Serçe parmağımızı yakacak şekilde olacak. Sonra biz bunu her katına ıslatıp ve üzerine dökerek yapıyoruz. Arasına arzu eden fındık, fıstık, ceviz kullanabilir. Üzerine en güzel meyve olan çilek ve vazgeçilmezimiz antep fıstığı. Olmazsa olmazlarımızdandır. İsteyen, arzu eden elma, portakal, vişne veya kivi koyabilir. Herkesin arzusuna göre. Ramazan'a özel bir tatlı. Sütlü olduğu için çok hafif ve güzel. Lezzeti ve kıvamı iyi olduğu zaman herkesin hayır diyemeyeceği bir tatlıdır bu. Zararı yoktur, faydası çoktur. Ramazanda oruç tutan insanların kan şekeri düştüğü için iftardan sonra tercih edilen en hafif tatlı güllaç oluyor. Ve insanlar bunu çok tercih ediyor" dedi.

