Uzmanı anlattı: Ramazan ayı beslenme rehberi! İftar ile sahur arasında mutlaka bunu tüketin...

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA SU TÜKETİN



Altınkum, "Bağırsak sisteminin iyi çalışması, bizi tok tutması ve kan şekerimizi hızlı yükseltmesini önlemesi açısından da her iftar sofrasında salataya yer vermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ramazan ayında su tüketimi çok azalır, bu da sindirim sisteminin yavaş çalışmasına ve bazı problemlere sebep olur.

Ramazan ayında iftarla sahur arasında kişiden kişiye değişmekle beraber 2 ila 2,5 litre su tüketimini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda herhangi bir rahatsızlığı yoksa tansiyon gibi, mide rahatsızlığı gibi; bir şişe maden suyu içilmesini tavsiye ediyoruz. Ramazan ayında hem bireylerin kendilerini daha dinç hissetmesi, hem sindirim problemlerini önlemesi açısında iftardan 1,5 saat sonra yarım saat yürüyüş tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

