Tokat’ta 532 yıllık tarihi gelenek yeniden hayata geçiriliyor

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi ve anlamlı bir geleneği canlandırarak Ramazan ayını özel bir atmosferde yaşatmak için harekete geçiyor. 2. Bayezid tarafından 1492 yılında annesi adına yaptırılan ve şehirdeki en önemli hanım sultan vakfı olma özelliği taşıyan Gülbahar Hatun İmareti, 532 yıl sonra asli fonksiyonuna uygun bir şekilde yeniden hayırseverlerin katkılarıyla iftar sofralarını kuruyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek iftar organizasyonu, 81 ildeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleşecek. Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan ayında her gün 400 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla iftar verecek. Ayrıca ramazan sonrasında da ihtiyaç sahiplerine günlük bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunacak olan imaret, çocuk etkinlikleri ve musiki gösterileriyle de renklenecek. Her gün farklı bir etkinlikle misafirlerini ağırlamayı planlayan Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tasavvuf musikisi, ilahi grubu ve Hacivat Karagöz gösterisi gibi kültürel etkinliklerle Ramazan'ın ruhunu yaşatacak. İftara gelen misafirler Türkiye'de ilk olan restoran mantığıyla masalarda ağırlanacak ve özel bir hizmetle karşılanacak.

Kentin tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde düzenlenecek olan bu özel iftar etkinlikleriyle, Ramazan'ın eski Osmanlı dönemlerindeki atmosferi Tokat sokaklarına taşınacak.





"532 YIL ÖNCEKİ İMARET ASLINA UYGUN OLARAK HİZMET VERECEK"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına özel açıklama yapan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonu bu yıl genişletildi. 81 ilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla kurulacak iftar sofralarında ihtiyaç sahiplerine dileyen tüm vatandaşlara hizmet verilecektir. Bizler de Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 2. Bayezid tarafından 1492 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılmış olan ve şehirdeki en önemli hanım sultan vakfı olma özelliği taşıyan Gülbahar Hatun imaretinde vâkıfın iradesine uygun bir şekilde Ramazan ayında her gün 400 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla iftar vereceğiz. Ayrıca ramazan ayından sonra da ihtiyaç sahiplerine günlük bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunacaktır. Bu imaret 2. Bayezid tarafından annesi Gülbahar'ın adına vakfedilmiş bir imarettir. 532 yıl önce vakfedilmiş bu imareti asli fonksiyonuna uygun olarak tekrar imaret olarak hizmet verecektir. Burada çocuk etkinlikleri olacak. Burada her gün musiki etkinliğimiz olacak. Tasavvuf musikisi, ilahi grubu, Tokat'ımızın bir tane devlet sanatçısı burada çocuklarımızı eğlendirmek için Hacivat Karagöz gösterisi yapacak. Ney taksimi yapılacak. Her gün bir etkinlikle misafirlerimizi kendilerini özel hissettireceğimiz bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Buraya iftar için gelen her misafirimiz restoran mantığıyla masalarımıza oturtturulacak. Kendilerine masalarında servisleri yapılacak. Güzel etkinliklerle Ramazan'ın aynı Osmanlı döneminde yaşatıldığı gibi Tokat'ımızda yaşatmak için elimizden gelenin gayreti göstereceğiz" dedi.