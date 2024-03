“Oruç günahlara kalkandır” mahyası Reşadiye Camii minarelerine asıldı

Ramazan Ayı 11 Mart, Pazartesi günü başlıyor. 'On bir ayın sultanı' olarak bilinen ve Müslümanların en önemli aylarından Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan 'mahya' bazı illerde olduğu gibi Eskişehir'in Reşadiye Cami'nde de hazırlıklar yapıldı. Bu sene ahiret bilinci düşüncesinden hareketle Eskişehir İl Müftülü tarafından, "Oruç günahlara kalkandır" ifadesini olduğu belirlendi. 248 tane ampul ile 3 işçi tarafından hazırlanan mahya, uzun uğraşlar sonucunda Reşadiye Cami'sinin iki minaresi arasına asıldı. Mahyanın asılış anı ve yandıktan sonra oluşan güzel manzara dron ile havadan görüntülendi.



"ORUÇ GÜNAHLARA KALKANDIR" İFADESİNİ İKİ MİNARE ARASINA ASILACAK"

Mahyanın hazırlanışı hakkında konuşan Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, "Her sene Reşadiye Cami'sinde Eskişehir'de bir tek Reşadiye Cami'sinde bir mahya düzenlemesi yapıyoruz. Bu biliyorsunuz yıllardır İstanbul'dan kandillerle yapılmış yağlı kandillerle yapılmış bir geleneğin devamı olarak Eskişehir'de devam ettiriyoruz. Şu an Eskişehir'de bu işi bizden başka yapan kimse yok. Tek mahyacı olarak olarak devam ediyoruz. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu Ramazanla ilgili bir motto var. Bu seneki motto da ahiret bilinci üzerine. O noktada da biz ahiret bilinci üzerine belirlenmiş, müftülüğümüz tarafından hazırlanmış, "Oruç günahlara kalkandır" ifadesini bugün gene Reşadiye Cami'mizin 2 minaresinin arasına asıp, Eskişehir'deki Ramazan'ın manevi huzur içerisinde sağlamak için çalışmalarımıza başladık. Ben şablonu hazırlıyorum. Arkadaşlar işte geçen seneki yazıyı değiştirip, ampullerin duyların yerlerini değiştirerek, yeni hazırlamış olduğumuz şablonu mahyaya uyguluyorlar. Ondan sonra da işte o 3 gün içerisinde yeni dizilimler gerçekleşiyor. Ondan sonra bir günde de asıyoruz zaten. Aşağı yukarı 248 civarında ampul kullanacağız" dedi.