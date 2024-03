Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldırdı.

Enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, Ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın oruçla, namazla, sahurla, iftarla, dualarla, tövbe istiğfarlarla en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Peygamber Efendimizin (s.a.s.), "Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." duasını hatırlatan Başkan Erbaş, "Mübarek aylar, mübarek günler ve geceler bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz kulları için bazı anları vesile kılıyor, değerlendirmek bize düşüyor." dedi.



Başkan Erbaş, Ramazan ayının ilk on gününün rahmet, ikinci on gününün mağfiret, son on gününün de cehennem azabından azat günleri olduğunu belirterek, "Rahmet günlerine girmiş bulunmaktayız sonra mağfiret günleri gelecek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Rabbinizden mağfirete koşunuz, sonunda cennet vardır' İşte o cennete ulaşabilmek için bizim teravihe, namazlara, hayır hasenata koşmamız lazım." diye konuştu.



"BOYKOTLARA DEVAM ETMELİYİZ"

"Allah için nerede mazlum, mağdur varsa onlar için elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle, dilimizden de gelmiyorsa kalbimizle, dualarımızla, mazlumların, mağdurların yanında olmamız lazım." diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler Hacı Bayram Veli Camii'nin kubbesi altında sıcak ortamda teravihimizi kılarken, Ramazan ayımızı karşılarken şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz ne durumda? Müslümanlar olarak Ramazan boyunca kalbimizin sızlaması lazım. Oradaki zulmün durması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Yardımlarımızı göndermemiz, boykotlara devam etmemiz, dualarımızı Gazze'den, Filistin'den eksik etmememiz lazım. Bu zulmün durması için bütün dünyanın dikkatini çekmemiz lazım."

Başkan Erbaş, geçtiğimiz günlerde Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanıldığına dikkati çekerek, Gazze'de binlerce kadının öldürüldüğüne işaret etti.



MEHMETÇİK VE FİLİSTİNLİLER İÇİN DUA ETTİ

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, konuşmasının ardından, Mehmetçik ve Filistinliler için ettiği duasında şu niyazda bulundu:

"Ramazan ayında teravihlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı ihmal etmemeyi ve bu ayda Müslümanca yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi!

Gençlerimizle, çocuklarımızla camilerimizi doldurmayı, Kur'an ayı olan Ramazan ayında camilerimizde bol bol Kur'an okumayı, mukabelelere iştirak etmeyi, hatimler okumayı nasip eyle Ya Rabbi!



İlahi Ya Rabbi! Özellikle Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz zalim işgalcilerin, katillerin bombardımanı altında canlarını feda ediyor, vefat eden şehitlerimize rahmet eyle, yaralı olanlara acil şifalar nasip eyle Ya Rabbi! Yurtlarını, yuvalarını, evlerini, barklarını korumak için mücadele eden kardeşlerimize zaferler nasip eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbel Alemin! Katil zalimleri kahru perişan eyle. Müslümanlar karşısında onlara mağlubiyetler nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Müslümanlara birlik, beraberlik ihsan eyle, tefrikayı, fitneyi Müslümanların arasından yok eyle. Birlik, beraberlik içerisinde mazlumların yanında yer almayı nasip eyle Ya Rabbi!



Elimizden, dilimizden gelenleri yapmayı, dualarımızdan Gazzelileri, Filistinlileri unutmamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Ezanımızı, bayrağımızı, bütün milli değerlerimizi ilelebet payidar eyle.

Peygamber ocağı şanlı ordumuzu terör örgütleriyle sınırlarımızın içinde ya da ötesinde yapmış oldukları mücadelede muzaffer eyle Ya Rabbi! Karada, havada, denizde her yerde ve her zaman Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize zaferler nasip eyle Ya Rabbi!"