100 aile Müslüman oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılıyor. TDV bunun yanı sıra orman köylerinde yaşayan farklı dini inanç sahibi insanlara da el uzatıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Müslüman olan 100 aileye Ramazan kolileri dağıttı.Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini işaret ederek "Ormanlık alanlar ve köylerden seçtiğimiz yetim aileler ile yardımlarımıza başladık. Vakfımızın ve ülkemizin hizmetlerini duydukça İslamiyet'e kalpleri ısınıyor. Bu bereketi ve coşkuyu onlar da yaşıyor. Sayılarını Rabbim arttırsın. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Bu Ramazan programı sadece sembol. Yıl içinde biz kendileriyle iletişim halindeyiz" diye konuştu.Adsız, "Kendilerini bir şikâyeti ve dertleri olduğunda bize ulaşabiliyorlar. Dini anlamda da kendilerini pek çok konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bölgeye Kur'an-ı Kerim gönderdik. Vakfımızın 'Hediyem Kur'an olsun' projesiyle orman köylerine yardımlarımız olmuştu daha öncesinde. İnşallah Müslüman olanların sayısı günden güne artar" diye konuştu. Adsız, "Yerel dini inanca mensup 100 yeni ailenin Müslüman olduğunu dile getiren Adsız, "Bu aileleri biz yıl içinde normal olarak takip ediyoruz. Sayıları arttığı zaman bilgilerini alıyoruz. Bu ailelerin içerisinden yetim çalışmaları yapıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bizim yardımlarımızdan istifade etmelerini sağlıyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz" dedi.