Askıda ekmeğin dijital hali

Geçtiğimiz yıl Konya'da geliştirilen Ekmekcell adlı uygulama ile dijital hale gelen askıda ekmek uygulamasında, Ekmekcell kartları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Mahalle muhtarlarından alınan listelerdeki 10 bin ihtiyaç sahibine 'Ekmekcell' kartları ulaştırıldı. Bu karta ülke genelinden hatta yurt dışından hayırseverler tarafından ekmekler alınıp, yükleniyor. İhtiyaç sahipleri ise anlaşmalı fırınlara giderek ekmekleri alıyor, özel olarak üretilen pos cihazına kartlarını okutuyor. Uygulama sayesinde veren el ile alan el arasında köprü olmak hedefleniyor. Uygulama Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.Uygulama hakkında bilgi veren Ekmekcell Genel Müdürü Tevfik Serkan Gümüş, "Türkiye'de 81 ilde olan askıda ekmeği bitirdik. Bu projenin adı Ekmekcell. 81 ilden uygulamaya girerek istediğiniz ile, istediğiniz kadar ekmek bırakabildiğiniz bir proje. Bırakılan ekmekler muhtarlıklardan alınan ihtiyaç sahiplerine özel olarak ürettiğimiz Ekmekcell kartına yükleyip üye fırınlarımızdan, temassız bir şekilde 'Askıda ekmek var mı?' sorusunu tamamen ortadan kaldırarak ekmeklerini gönül rahatlığı ile alabiliyorlar. Kartları şuana kadar 10 bin aileye ulaştırdık. Hedefimiz daha fazla aileye ulaşmak. Onları mutlu etmek" dedi.