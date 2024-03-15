Berekete ortak olalım

Mirasımız Kudüs Derneği, 16 yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Türk halkının yardımlarını Kudüslülere ulaştırıyor. Yıl boyu Kudüslü yetimlere, ihtiyaç sahibi aileler ile Makasıd Hastanesine ayni ve nakdi yardımlar yapan Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan ayında da yardım faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte yıl içinde de mutat olan gıda yardımları, Kudüs'te yaşanan sıkıyönetimin getirdiği zorluklar nedeniyle alışveriş kartlarına dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı, evlerine en yakın marketlerden alışveriş yapmaları sağlandı. Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan ayında da evlerin mutfak ihtiyaçları için alışveriş kartları dağıtımlarına devam edecek. Mescid-i Aksâ, Kudüs'ün Mahalleleri ve Makasıd Hastanesi'nde iftar organizasyonları gerçekleştirecek. Zekat, fitre ve diğer nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılması ve yetim çocukların bayramlık ve bayram harçlıkları ile sevindirilmesi de derneğin Ramazan ayı faaliyetleri arasında.