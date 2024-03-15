Bu ilçede siren ile oruçlarını açıyorlar

Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı. 1940 yılında, ramazan topuna fazla barut konulması nedeniyle zabıta amirinin hayatını kaybetmesi sonrasında kurulan siren sistemi o gündem bu yana Denizli'nin Buldan'da kullanılıyor. Siren, sesin kırsal mahallelere kadar iletilmesine olanak sağlıyor. Halk arasında "canavar düdüğü" olarak anılan siren sistemiyle ilçedeki davul çalma geleneği de sona erdi. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'e göre de ilçe sakinleri top veya davul yerine siren sisteminin olmasını istiyor.