İşte İstanbul’un manevi adresleri

11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilirken birçok önemli manevi liderin bulunduğu türbeler ve camiler de ziyaret ediliyor. Manevi atmosferin yaşandığı bu yerlerde eller semaya kalkıp dualar da ediliyor. İşte İstanbul'da 11 ayın sultanı Ramazanda en çok ziyaret edilen bazı manevi mekânlar:Hz. Muhammed'in (s.a.v) İstanbul'un fethiyle ilgili hadis-i şerifine nail olan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı da kiliseden camiye çevirdi. Bu kutsal mekân 86 yıl boyunca müze olarak tutuldu. 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'den bu yana ibadete açık ve en çok ziyaret edilen camiler arasında bulunuyor.Hz. Muhammed'in (s.a.v) "Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifindeki övgüye mazhar olabilmek için Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin (r.a) türbesi Eyüp Sultan Camisi'nin avlusundaki türbede bulunuyor. 90'lı yaşlarında katıldığı İstanbul kuşatma şehit olan El-Ensari hazretlerinin türbesi de Ramazan ayında Türkiye ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin en uğrak yerleri arasında bulunuyor. Mezarı ise İstanbul'un Fethi'den sonra Fatih Sultan Mehmed'in "O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir" dediği Akşemsettin hazretleri tarafından keşfedilmişti.Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken giydiği hırkası, nam-ı diğer Hırka-i Şerif, 413 yıldır İstanbul'un Fatih semtindeki Hırka-ı Şerif Camii'nin içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyaret edilebiliyor. Hz. Peygamber'in Veysel Karani hazretlerine hediye ettiği bu Hırka-i Şerifi her Ramazan'da yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Bu Kutsal Emaneti ise asırlardır Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi koruyor.Hz. Yuşa (a.s) türbesi ve tepesi de Ramazanda en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Kabrinin keşfi ise manevi sultan Yahya Efendi'nin üç gün üst üste rüyasında Hz. Yuşa'yı görmesiyle başlıyor. Rivayete göre rüyasında "Ben Yuşa Peygamberim ve şu tepede yatıyorum. Gel yerimi tespit et ve beni ziyaret et" dediği belirtiliyor. Yahya Efendi tepeye gittiğinde ise bir çobana "Burada olağanüstü bir olay yaşadın mı?" diye sorduğu ve çobanın "Şurada koyunlarım hiç otlamaz ve asla üzerinden geçmez" cevabını alıyor. Yahya Efendi, çobanın sözleri üzerine Hz. Yuşa Peygamber'in kabrini keşfediyor. Osmanlı padişahları da hürmet gösterip kabrin etrafını duvarla çeviriyor. 1755'te Sadrazam Yirmisekiz Mehmet Çelebi Hz. Yuşa Camii'ni yaptırıyor.İstanbul Eyüp Sultan'daki Ayvansaray Mahallesi'nde Haliç Köprüsü altındaki Tokludede Haziresi ya da Sahabeler Haziresi olarak adlandırılan türbede Peygamber Efendimizin (s.a.v) sütkardeşi Hz. Ebû Şeybe el-Hudrî'nin (r.a) türbesi var. 80-90 yaşlarında olmasına rağmen Hz. Muhammed'in hadis- i şerifinin övgüsüne mazhar olmak için Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) ile birlikte İstanbul seferine katıldığı ve şehit düştüğü söyleniyor. Hemen yanı başında ise iki sahabe türbesi daha var. Biri Hz. Hamdullah El Ensârî'nin (r.a.) diğeri Hz. Ahmet el- Ensârî'nin (r.a) türbesi. Hz. Ka'b'ın (r.a.) kabri şerifi de bu türbelere çok yakın.Denizcilerin piri olarak adlandırılan Şeyh Yahya Efendi'nin (1495- 1570) Üveysi olduğu söyleniyor. İslami ilimlerde olduğu kadar, tıp, matematik ve geometri konusunda da ehil olan Yahya Efendi, günümüzde Boğaz'ı ve denizcileri koruduğuna inanılıyor. Şeyh Yahya Efendi'nin türbesi Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında, Çırağan Sarayı'nın karşısında Boğaz'a nazır Yahya Efendi Camii'nde bulunuyor. Şeyh Yahya Efendi Camii'nin kapısının üzerinde "Edep Yahû, eline, diline, nefsine hakim ol" yazısı asılı.İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Sümbül Efendi Camii'nin avlusunda bulunan Halveti tarikatının Sümbüliye kolunun kurucusu Sümbül Efendi'nin türbesi bulunuyor. 15. yüzyılda yaşamış olan Allah dostu Sümbül Efendi'nin rüyasında gördüğü üzere Hz. Peygamber torunları Hz. Fatıma ile Hz. Sakine isimli iki kız kardeş Sümbül Efendi Camii'nin avlusunda mefdundur. II. Mahmud da gördüğü rüya üzerine Çifte Sultanlar'ın etrafını ve üstünü zarif bir parmaklıkla çevirdiği belirtiliyor. Bizans İmparatoru Konstantin'in kızı Prenses Katerina Müslüman olduktan sonra Sarı Sıdıka adını alıyor. Onun da türbesi avluda bulunuyor.Topkapı'da türbesi bulunan Merkez Efendi ise Sümbül Efendi'nin hem damadı hem talebesi hem de Halvetiyye'nin Sünbüliyye kolunun şeyhi. Bu Allah dostunun Kanuni Sultan Süleyman ve Şah Sultan'ın annesi Hafsa Sultan'ı, Manisa'da mesir macunuyla iyileştirmesinden dolayı tasavvuf lideri olarak padişah ve sultanın gönüllerinde yer ettiği söyleniyor. 92 yaşında vefat ettiğinde Merkez Efendi Camii'ndeki bahçeye defnedilir. Usulen Sümbül Efendi türbesi ziyaret edildikten sonra Merkez Efendi türbesi ziyaret ediliyor.