Pencereler dualarla süsleniyor

11 ayın sultanı ramazanın anlamını çocuklarına eğlenceli bir yolla aşılamak isteyen aileler, evlerin pencere ve duvarlarını dualar, balonlar, maketler ve yapışkanlı etiketlerle süslemeye başladı. Bazı aileler artık pek çok kırtasiye ve dükkanlarda satılan ramazan setleri kullanırken bazıları ise oyunlar ve el işi kağıtlarla süslemelere kendi yorumunu kattı. "Hoş Geldin Ramazan" yazılı ışıklandırılmış görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşanlar, diğer kullanıcıları da ramazanın ruhunu yaşamaya davet etti.Bireysel kullanıcıların yanı sıra bir grup gönüllü de "Ramazan Penceremde" hareketiyle pandemi döneminden beri sosyal medyada vatandaşları bu ayı coşkuyla kutlamaya teşvik ediyor. Hareketin öncülerinden Aysel Yılmaz, Müslüman coğrafyalardaki diğer ülkelerdeki sokaklara, caddelere ve pencerelere taşan ramazan coşkusunu örnek alıp "Camdan cama ramazan" mottosuyla yola çıktıklarını anlattı. Türkiye'de son yıllarda evlerini süsleyerek bu coşkuya ortak olanların bulunmasına sevindiklerini belirten Yılmaz, "Biz de bunu pencerelere, balkonlara, kapılara taşımak istedik. İstedik ki komşumuz penceremize bakınca o ramazan coşkusunu hissetsin, hatta kendisi de penceresini süslesin. Dışarı taşıp bir kelebek etkisi oluştursun. Gelinen noktada görüyoruz ki hayallerimiz gerçek oluyor." ifadelerini kullandı.Yılmaz, bu ramazanın bambaşka ve buruk bir anlamı olduğunu dile getirerek, "Kudüs'te, Gazze'de işgale ve soykırıma rağmen Müslümanlar yine sokaklarını süsleyip ramazanı, onu hoşnut edecek şekilde karşıladılar. Onlar imkânsızlık içerisinde bile vazgeçmezken biz nasıl hareketsiz kalabilirdik? Onlar pes etmiyor. Bu umudu hep diri tutuyorlar. Işıklarını asıyorlar, ramazanı büyük bir coşkuyla karşılıyorlar." diye konuştu. "Ramazan Penceremde" hareketindeki Günay Sever, Zehra Şener ve Rahmet Özdoğan Farghaly ile her yıl olduğu gibi bu sene de ramazana özgü süslemeler, oruç ve namaz takvimleri hazırladıklarını dile getiren Yılmaz, bunları ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını anlattı. Aysel Yılmaz, ekipteki kadınların da çocukları bulunan anneler olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Aslında yapmak istediğimiz öncelikle çocuklarımızı o manevi alana sokabilmekti. Ramazanın gelişinin hazırlanmaya, temizlenmeye, her yeri ışıklarla bezemeye değer bir şey olduğunu ancak böyle gösterebilirdik. Nerede o eski ramazanlar demek yerine şimdiki ramazanları daha güzel hale getirmek için çok çalışmalıyız. O manevi hava bize de çocuklarımıza da çok iyi gelecek. Bunlar çocuğun küçücük zihninde hiç unutmayacağı bir noktaya taşınabilir. Çocuklarımız dedik, başta ama sonra baktık ki bu süsleme fikri bizlere de çok iyi geliyor. Biz de dört gözle bekliyoruz ramazanın gelişini, süslemeler hazırlamayı."