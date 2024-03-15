Üsküdar’da asırları aşan gelenek

Üsküdar'da yüzyıllardır devam eden bir ramazan geleneği olan Hüdâyi Vakfı ramazan etkinlikleri bu yılda Hüdâyi külliyesinde ve Çilehane Yerleşkesindeki faaliyetlerle gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca özel etkinlikler yanında Hüdayi Çorbası dağıtılıp iftar yemekleri verilecek.Üsküdar'ın ve İstanbul'un kültür merkezlerinden biri olan Hüdâyi Külliyesi ramazan ayında da İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Aziz Mahmûd Hüdâyî Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Üsküdar Müftülüğü iş birliği ile organize edilecek olan Aziz Mahmûd Hüdâyî Camii Ramazan Programı 10 Mart Pazar akşamı ilk kılınan Teravih Namazı ile başladı. Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde düzenlenecek programda hatim ile kılınacak teravih namazı, mukabele programları ve vaaz etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kadınlara özel bir bölümde ayrılacak etkinliklerde "Aziz Mahmud Hüdayi Camii Hanımlar Mahfili Programları" başlığı altında özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler boyunca geleneksel Hüdayi Çorbası dağıtımı gerçekleştirilip iftar yemeği gerçekleştirilecek.Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, deprem bölgesindeki yardımlarını depremin ilk anlarından bugüne hem vakıf personelleri hem de gönüllüleriyle birlikte bölgede aktif bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 700'e yakın konteyner, 455 tır ayni yardım, 11 milyon 370 bin lira nakdi yardım ve toplamda 11 bin aileye, 16 milyon 500 bin lira değerinde alışveriş kartı kartı yardımı yapıldı. Ramazan ayı içinde ise 1900 adet (1500 TL limitli) alışveriş kartı, on binlerce koli erzak dağıtımı yapılacak, binlerce kişinin de Vakıf tarafından kurulacak iftar sofralarında buluşacak.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Gazi şehirlileri geleneksel iftar çadırlarıyla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını şehrin birçok noktasında yaşatmak için geleneksel hale getirdiği iftar çadırı kurulumlarını tamamladı. Bu kapsamda Nurdağı ve İslâhiye ilçeleri de dâhil olmak üzere 6 noktada kurulan çadırlarda Gazi şehirlilere iftar yemeği verilecek. Nurdağı Tek Yürek Meydanı ile İslâhiye Demokrasi meydanının yanı sıra şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Ata Park ve Çamlık Parkta kurulan iftar çadırlarında toplamda 20 bin vatandaşa hizmet verilecek.