Yardım kuruluşlarımız gönüllere dokunacak

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde birçok sivil toplum kuruluşu ve yardım derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Yardım kuruluşları, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çeşitli yardım projelerini hayata geçiriyor.Yardım projeleriyle ihtiyacı olana el uzatan, yardım etmek isteyene de kolaylık sağlayan Kızılay, Ramazan yardımlarıyla bu yılda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla Ramazan kampanyasını yürütecek olan Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve Gazze'deki çatışma mağdurlarına öncelik vererek hedeflediği 1 milyar 271.5 milyon TL'lik yardımla yaklaşık 8.8 milyona el uzatmayı planlıyor.Zekat, fitre ve fidye bağışlarıyla depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak. Depremden doğrudan etkilenen 11 ile dolaylı olarak etkilenen 6 il olmak üzere 17 ilde yaşayan afetzedeler ile 64 ildeki ihtiyaç sahiplerinden oluşan ailelere hane başı 2000'er TL'den 617 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak. Kızılay şubelerinin planlamalarıyla da 25.2 milyon TL'lik nakdi destek verilecek. Nakdi desteğin yanı sıra yardım malzemeleri de ulaştırılacak.Ülke genelindeki 42 aşevi ve 147 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte iftarlık yemek desteği verecek. Deprem bölgeleri de dahil olmak üzere 105.4 milyon TL değerinde yaklaşık 4 milyon kişilik iftarlık yemek verecek. Toplam 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini ulaştıracak olan Kızılay, yaklaşık 1.36 milyon ihtiyaç sahibine 182 milyon TL değerinde yardım ulaştıracak.Dünyayı iyilikle kuşatıp yeryüzüne egemen kılmak için yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla yurt içinde 81 il ve tüm ilçelerde, yurt dışında ise 74 ülke 350 bölgede 2024 yılı Ramazan ayı programlarını gerçekleştirecek. Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılı Ramazan ayı yardım programı kapsamında bu yıl; Deprem bölgesinde 22 noktada iyilik sofraları kurarak günlük 15 bin 900 kişiye, Ramazan ayı boyunca 477 bin depremzedeye iftar ikramında bulunacak.Depremzede ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 11 ilde toplam 19 bin 100 adet 1.000 TL'lik alışveriş yardım kartı ve 7 bin 360 adet 1.000 TL'lik bayramlık yardım kartı ulaştıracak. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde ise 5 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapacak. Ramazan ayı boyunca toplam 600 bine yakın depremzedeye yardım ulaştırılması hedefleniyor. Ramazan ayı içerisinde 9 ülkede 71 adet su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı gerçekleştirilecek. Aynı zamanda "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 6 dilde basımı yapılan 56 bin 500 Kur'an-ı Kerim, 27 ülkede hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görmemiş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.Deniz Feneri Derneği bu yıl da Türkiye'de ve dünyada 3 kıta 25 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek. Dernek, iftariyelik ikramlarında ve kumanya dağıtımlarında bulunacak, çocuklara bayramlıklar hediye edecek. Ayrıca, bağışçıların zekât, fidye ve fitreleri de dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çalışmalardan; Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar bölgesi dahil 1 milyon ihtiyaç sahibi kişinin istifade etmesi hedefleniyor.Sadakataşı Derneği ise Ramazan çalışmalarını bu yıl ''Birlikte Bereketli Olsun'' çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkede gerçekleştiriyor. Yardımlar kapsamında kumanya, bayramlık, market kartı, fitre, zekât, fidye dağıtımları gerçekleştirecek olan dernek 30 ülkede iftar sofraları kurdu. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle bu yıl da dernek deprem bölgesinde var gücüyle çalışıyor. Dernek bununla birlikte ülkemizin dört bir tarafında yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi on binlerce aileye kumanya, market kartı, fitre, zekât, bayramlık dağıtımları gerçekleştiriyor.Uzun yıllardır dünyanın çeşitli coğrafyalarında Ramazan çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da Türkiye'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki 59 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek. Vakıf, iftariyelik ikramlarında ve kumanya dağıtımlarında bulunacak, çocuklara bayramlıklar hediye edecek. Ayrıca, bağışçıların zekât, fidye ve fitreleri de vakıf tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çalışmalardan; Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki 3 buçuk milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor. 800 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye'nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası ulaştırılması hedefleniyor. Kumanya paketlerinin içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor. Öte yandan, vakıf tarafından yurt içinde ihtiyaç sahibi 15 bin aileye de gıda kartı dağıtılması planlandı. Bağışçılar, yapacakları 130 TL'lik destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Ramazan çalışmaları kapsamında vakıf tarafından çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.İsrail'in katliamlar gerçekleştirdiği Gazze'ye de yardım elini uzatan Sadakataşı Derneği, Ramazan ayı boyunca her gün 10 bin kişiye iftar vermeyi planlıyor. Dernek, bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla Gazzeli binlerce aileye gıda kolisi, un ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Yeryüzü Doktorları da Ramazan ayına yönelik açlıkla mücadele kampanyası başlattı. "Hayat Kurtarılmaya Aç" isimli kampanyayı hayata geçiren dernek, beslenme yetersizliğinin sıkça yaşandığı coğrafyalarda günlük gıdalarla beslenemeyen ve özel hazırlanan takviye gıdalarına ihtiyaç duyan özellikle 5 yaş altı çocuk ve hamile ve emziren annelere tıbbi beslenme tedavileri uyguluyor. 2024 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle" sloganıyla başlatan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ise Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan ol' diyerek 56 ülke 310 bölgede hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine teslim edecek.