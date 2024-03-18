İftar sonrası vazgeçilmez lezzet haline gelen lezzet: ’kahve’

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü günümüzde vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Yörelere göre farklı tatlar oluşturan bu lezzet, Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur. Ramazan ayında iftar sonrası tüketilen Türk kahvesi artık çaydan daha fazla tüketilen bir içecek haline geldi.



Tarihi Bedesten Çarşısı'nda kahvecilik yapan Fatih Tosun, "Kahve dinlendirici etkinliği kuvvetli olmaktadır. Muhabbeti bol olan bir nimet olarak bilinir halk arasında. Tabii iftardan sonra mutlaka millet ya çaya ya da kahveye talep eder Konya'mızdaki vatandaşlarımız. Kültür olarak da filtre kahve, Türk kahvesi, dibek kahvesi bunların hepsi insanı rahatlatır. İftardan sonra çay kadar artık tercih edilen bir idealimizde Türk kahvesi olarak bilenen protokol kahvelerimizdir. Hem insana sakinlik verir, hem günün yorgunluğunu almış olur muhabbeti arttıran çeşitlerimizdir. Vatandaşlarımız kahve kültürüne biraz daha yoğunlaştı. Eskiden Konya'mız çay kültürü çoktu şu anda kahve kültürü çok olduğu için vatandaşa kendi isteği, talebine göre burada sergilediğimiz kahvelerden ya iftarlık olarak alıyorlar" dedi.





"7 ÇEŞİT KAHVE ÇEKİRDEĞİNDEN KARIŞIP FİLTRE KAHVE YAPIYORUZ"

Kahve olarak iş yerinde yaklaşık 15 çeşit çiğ kahve çeşidinin bulunduğunu belirten kahveci Fatih Tosun, "Vatandaşımızın en çok tercih ettiği protokol kahvemiz içimi yumuşak, yani menşei Brezilya cinsi bir kahve çekirdeği. Türk kahvesine en uyumlu olan bir kahve çekirdeğimizdir. 100 gram bir kahve alındığında bir fincana 7 grama yakın kahve gider. Bu 100 gramdan 12 fincan bir kahve çıkar. Bu da 35 lira yapıyor. Kahve çekirdeği deyip geçmeyeceğiz. 41 çeşit kahve çekirdeği var. Bunlar her bir Türk kahve çekirdeğine uyumlu olmaz. Türk kahve çekirdeğine uyumlu olan Brezilya menşei olan çekirdeklerimiz var. Bir de Hindistan tarafından gelen Robisto kahve var. Robisto kahve yani şu anda matematik olarak biraz daha ucuz olduğu için bizim esnaf biraz onu satmaktadır ama Robisho kahvesinden Türk kahvesi olmaz. Robisho kahve ekspresle filtre kahve, yüzde 10, yüzde 20 atılsın ki o kahve köpük yapsın. Sade kahve de mat bir tat meydana gelir yani tahta tadı meydana gelir. Kahve tadı alamazsın. Güzel bir kahve çekirdeği alınacaksa bilinmiş yerden kahve çekirdeği, kahve alınmasını temenni ederiz bunlarda da en makbule geçen çeşit ise reanamas kahve çekirdeği Bizim Türkiyemizde en çok popüler olan Türk kahve çekirdeği. Artı bunun yanında bizim burada Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya, Santos, Moku, Sindu çeşitlerimiz var. Onlar biz burada ise filtre kahvesinde de kullanıyoruz. Yani 7 çeşit kahve çekirdeğinden karışıp filtre kahve yapıyoruz" şeklinde konuştu.