Ramazan’ın heyecanı bu çarşıda!

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan Etkinlikleri programı çerçevesinde kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu pazarda vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor. Çadırı ailesi ile birlikte gezmeye gelen Cemil Soysal; "Daha yeni geldim. Tanıtımını görmüştüm ama saatlerini bilmiyorduk. Tesadüf dışarı çıktım. Burası iyi gayet güzel. Sadece çadır biraz daha büyük olabilirdi. Daha farklı etkinliklerde olabilir. Şu anda gayet iyi. Genel anlamda güzel, yöresel ürünlerle hediyelik eşya bölümleri bir araya gelmiş. Hoşuma gitti. İnşallah devamı gelir" dedi.



Esnaflardan Abdullah Kılıç ise Kayserili vatandaşları pazara beklediklerini söyleyerek; "Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Ramazan etkinliklerine de her yıl katılıyoruz. Daha önce Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaydık. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz. Çok güzel ilgi var. Kayseri halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.