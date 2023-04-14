KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

İLÇE ADI MAHALLE ADI ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

HİSSE NİTELİK



İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ

(TL.) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

ÖDEME ŞEKLİ

İHALE SAATİ Karatay Fevziçakmak 35542 1 4.153,40 Tam Arsa Ticaret Alanı

E 1.00 Y ençok 2 kat

Taks 0.50 22.843.700,00 685.311,00 % 25 peşin kalanı 11 taksitle 14:00 Karatay Fevziçakmak 35542 2 4.153,40 Tam Arsa Ticaret Alanı

E 1.00 Y ençok 2 kat

Taks 0.50 22.843.700,00 685.311,00 % 25 peşin kalanı 11 taksitle 14:10



1. Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, KOSKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (a) bendi gereği kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2. İhaleler 27/04/2023 Perşembe günü Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3. Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, 27/04/2023 günü en geç saat 11:00'a kadar teklif zarflarını KOSKİ Selçuklu Tesisleri Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No:38 Selçuklu /KONYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1 Dilekçe,

6.2 Tebligat için adres beyanı,

6.3 Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2 İmza beyannamesi,

6.4 Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli KOSKİ veznesine ya da Vakıflar Bankası KONYA Şubesi TR26 0001 5001 5800 7287 3007 23 nolu iban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK'in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

7. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

Adres : Horozluhan Mah.Albayrak Cad. No:38 Selçuklu/KONYA

İlan olunur.

Basın No: ILN01811854

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