T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2011/252 Esas

DAVALI: SEDAT HAYTA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce duruşma Günü: 17/09/2024 günü saat: 09:50'ye bırakılmış olup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuz da hüküm verileceği ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150'nci maddesinin 1'inci fıkrasındaki ''Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği tebliğ olunur" şeklindeki iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Sedat Hayta'ya yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02024448

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