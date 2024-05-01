T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:01
ESAS NO : 2023/561 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 702 PARSEL
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4595,78 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : VAHAP BİÇER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/561 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02019595
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