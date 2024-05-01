T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/459 Esas

DAVALILAR : ERK ACARER

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/09/2024 günü saat: 09:30'da ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, gelip sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile ön inceleme duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02025175

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