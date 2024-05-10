T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/64 Esas

Davacı Maliye Hazinesi'nin açmış olduğu mirasçılık belgesi istemi davası nedeni ile; Denizli ili Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 4182 ada 11 parsel sayılı taşınmazın maliki Ahmetçik Karısı Abdullah kızı Zeliha'nın mirasçısı bulunup bulunmadığının tespiti amacı ile TMK.nun 594. Maddesi uyarınca, miras bırakan Ahmetçik Karısı Abdullah kızı Zeliha'nın hak sahibi yasal mirasçıları mevcut ise belgeleri ile birlikte son ilân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği ilân olunur.21.03.2024

Basın No: ILN02030166

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