T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/431 Esas 07/05/2024 Davacı Yusuf GÜZEL tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Süleyman GÜZEL hakkında Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı Yusuf GÜZEL tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Süleyman GÜZEL,1997-1998 yıllarında kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığını bahisle kardeşi hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açmış olmakla; TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Süleyman GÜZEL hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Siirt Sulh Hukuk Mahkemesine bilgi vermeleri ilanen duyurulur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLEYMAN GÜZEL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 25868634068

ADI SOYADI : SÜLEYMAN GÜZEL

BABA ADI : MUSA

ANA ADI : HİYAL

DOĞUM TARİHİ : 02/01/1959

DOĞUM YERİ : BEYTÜŞŞEBAP

Basın No: ILN02030207

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