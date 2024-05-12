T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/8 Tereke

OSMANİYE ili, HASANBEYLİ ilçesi, ÇOLAKLI mah/köy, 8 Cilt, 44 Aile sıra no, 49 sırada nüfusa kayıtlı, KEMAL ve NERİMAN oğlu/kızı, 27/11/1974 dogumlu, 17/05/2023 tarihinde vefat eden müteveffa İbrahim TEKEREK'İn iş mahkemesi tarafıdan terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hâkimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilân olunur.

Basın No: ILN02030403

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