T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 13.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 00:32
1-) İDARENİNa) Adı :Tepebaşı Belediyesi
|NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
M²
|HİSSE
ORANI
|HİSSEYE
İSABET EDEN
M²
|İMAR
DURUMU
|MUHAMMEN
SATIŞ
BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
|İHALE USULÜ
VE
AÇIKLAMA
|İHALE TARİH
VE
SAATİ
|1
|EMİRLER
|24192
|16
|6,427.46
|881/3232
|1752.04
|PLANSIZ
(TARLA)
|877,000.00
|26,500.00
|AÇIK TEKLİF
HİSSE SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 10:40
|2
|EMİRLER
|24435
|7
|227.43
|TAM
|227.43
|PLANSIZ
(TARLA)
|160,000.00
|4,800.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 10:50
|3
|KOYUNLAR
|23176
|5
|664.74
|TAM
|664.74
|PLANSIZ
(TARLA)
|665,000.00
|20,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:00
|4
|BOZDAĞ
|108
|1
|493.61
|TAM
|493.61
|PLANSIZ
(ARSA)
|741,000.00
|22,500.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:10
|5
|YAŞAMKENT
|3240
|2
|1,294.27
|TAM
|1,294.27
|Ayrık Nizam
3 Kat Konut E=0.60
|9,060,000.00
|272,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:20
|6
|YAŞAMKENT
|3201
|3
|1,095.59
|TAM
|1,095.59
|Ayrık Nizam
3 Kat Konut E=0.60
|7,670,000.00
|231,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:30
|7
|ORTA
|23277
|2
|577.49
|TAM
|577.49
|Ayrık 3 kat
|2,224,000.00
|67,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:40
|8
|ORTA
|23277
|4
|484.25
|TAM
|484.25
|Ayrık 3 kat
|1,865,000.00
|56,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:50
|9
|ORTA
|23277
|5
|484.60
|TAM
|484.60
|Ayrık 3 kat
|1,866,000.00
|56,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:30
|10
|ORTA
|23277
|6
|484.50
|TAM
|484.50
|Ayrık 3 kat
|1,866,000.00
|56,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:40
|11
|ORTA
|23277
|7
|484.86
|TAM
|484.86
|Ayrık 3 kat
|1,867,000.00
|56,500.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:50
|12
|ORTA
|23277
|8
|485.13
|TAM
|485.13
|Ayrık 3 kat
|1,868,000.00
|56,500.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:00
|13
|ORTA
|23277
|11
|474.57
|TAM
|474.57
|Ayrık 3 kat
|1,828,000.00
|55,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:10
|14
|ORTA
|23277
|12
|474.78
|TAM
|474.78
|Ayrık 3 kat
|1,828,000.00
|55,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:20
|15
|ORTA
|23277
|13
|474.92
|TAM
|474.92
|Ayrık 3 kat
|1,829,000.00
|55,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:30
|16
|ORTA
|23277
|14
|475.44
|TAM
|475.44
|Ayrık 3 kat
|1,831,000.00
|55,000.00
|
AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:40
|17
|ORTA
|23278
|1
|513.51
|TAM
|513.51
|Ayrık 3 kat
|1,998,000.00
|60,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:50
|18
|ORTA
|23278
|2
|428.97
|TAM
|428.97
|Ayrık 3 kat
|1,652,000.00
|50,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:00
|19
|ORTA
|23278
|3
|457.45
|TAM
|457.45
|Ayrık 3 kat
|1,762,000.00
|53,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:10
|20
|ORTA
|23278
|5
|477.42
|TAM
|477.42
|Ayrık 3 kat
|1,839,000.00
|55,500.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:20
|21
|ORTA
|23278
|6
|531.31
|TAM
|531.31
|Ayrık 3 kat
|2,046,000.00
|61,500.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:30
|22
|ORTA
|23278
|7
|508.62
|TAM
|508.62
|Ayrk 3 kat
|1,959,000.00
|59,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:40
|23
|ORTA
|23278
|8
|470.23
|TAM
|470.23
|Ayrık 3 kat
|1,811,000.00
|55,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:50
|24
|ORTA
|23278
|9
|559.50
|TAM
|559.50
|Ayrık 3 kat
|2,155,000.00
|65,000.00
|AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 16:00
|25
|ESKİBAĞLAR
|3897
|3
|2,715.82
|TAM
|2,715.82
|Rekreaktif Ticaret
E=0.10 1 KAT
|37,480,000.00
|1,125,000.00
|KAPALI TEKLİF
PARSEL SATIŞI
|04.06.2024
Salı Günü
Saat: 10:45
|26
|ORTA
|23279
|1
|595.65
|TAM
|595.65
|Ayrık 3 kat
|2,294,000.00
|69,000.00
|KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA
|04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:00
|ORTA
|23279
|2
|582.47
|TAM
|582.47
|Ayrık 3 kat
|2,243,000.00
|68,000.00
|ORTA
|23279
|3
|582.20
|TAM
|582.20
|Ayrık 3 kat
|2,242,000.00
|68,000.00
|ORTA
|23279
|4
|594.30
|TAM
|594.30
|Ayrık 3 kat
|2,289,000.00
|69,000.00
|ORTA
|23279
|5
|592.60
|TAM
|592.60
|Ayrık 3 kat
|2,282,000.00
|69,000.00
|ORTA
|23279
|6
|582.55
|TAM
|582.55
|Ayrık 3 kat
|2,243,000.00
|68,000.00
|ORTA
|23279
|7
|582.30
|TAM
|582.30
|Ayrık 3 kat
|2,242,000.00
|68,000.00
|ORTA
|23279
|8
|594.89
|TAM
|594.89
|Ayrık 3 kat
|2,291,000.00
|69,000.00
|TOPLAM
|18,126,000.00
|548,000.00
|27
|ORTA
|23280
|1
|631.61
|TAM
|631.61
|Ayrık 3 kat
|2,432,000.00
|73,000.00
|KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA
|04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:15
|ORTA
|23280
|2
|605.64
|TAM
|605.64
|Ayrık 3 kat
|2,332,000.00
|70,000.00
|ORTA
|23280
|3
|504.77
|TAM
|504.77
|Ayrık 3 kat
|1,944,000.00
|59,000.00
|ORTA
|23280
|4
|504.05
|TAM
|504.05
|Ayrık 3 kat
|1,941,000.00
|59,000.00
|ORTA
|23280
|5
|503.52
|TAM
|503.52
|Ayrık 3 kat
|1,939,000.00
|59,000.00
|ORTA
|23280
|6
|589.51
|TAM
|589.51
|Ayrık 3 kat
|2,270,000.00
|69,000.00
|ORTA
|23280
|7
|607.48
|TAM
|607.48
|Ayrık 3 kat
|2,339,000.00
|71,000.00
|ORTA
|23280
|8
|519.35
|TAM
|519.35
|Ayrık 3 kat
|2,000,000.00
|60,000.00
|ORTA
|23280
|9
|518.94
|TAM
|518.94
|Ayrık 3 kat
|1,998,000.00
|60,000.00
|ORTA
|23280
|10
|518.92
|TAM
|518.92
|Ayrık 3 kat
|1,998,000.00
|60,000.00
|TOPLAM
|21,193,000.00
|640,000.00
|28
|ORTA
|23281
|1
|597.22
|TAM
|597.22
|Ayrık 3 kat
|2,300,000.00
|69,000.00
|KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA
|04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:30
|ORTA
|23281
|2
|599.37
|TAM
|599.37
|Ayrık 3 kat
|2,308,000.00
|70,000.00
|ORTA
|23281
|3
|599.90
|TAM
|599.90
|Ayrık 3 kat
|2,310,000.00
|70,000.00
|ORTA
|23281
|4
|570.90
|TAM
|570.90
|Ayrık 3 kat
|2,198,000.00
|66,000.00
|ORTA
|23281
|5
|570.34
|TAM
|570.34
|Ayrık 3 kat
|2,196,000.00
|66,000.00
|ORTA
|23281
|6
|600.00
|TAM
|600.00
|Ayrık 3 kat
|2,310,000.00
|70,000.00
|ORTA
|23281
|7
|599.30
|TAM
|599.30
|Ayrık 3 kat
|2,308,000.00
|70,000.00
|ORTA
|23281
|8
|595.19
|TAM
|595.19
|Ayrık 3 kat
|2,292,000.00
|69,000.00
|TOPLAM
|18,222,000.00
|550,000.00
|29
|ORTA
|23282
|1
|639.92
|TAM
|639.92
|Ayrık 3 kat
|2,464,000.00
|74,000.00
|KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA
|04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:45
|ORTA
|23282
|2
|637.23
|TAM
|637.23
|Ayrık 3 kat
|2,454,000.00
|74,000.00
|ORTA
|23282
|3
|631.21
|TAM
|631.21
|Ayrık 3 kat
|2,431,000.00
|73,000.00
|ORTA
|23282
|4
|591.34
|TAM
|591.34
|Ayrık 3 kat
|2,277,000.00
|69,000.00
|ORTA
|23282
|5
|591.81
|TAM
|591.81
|Ayrık 3 kat
|2,279,000.00
|69,000.00
|ORTA
|23282
|6
|631.17
|TAM
|631.17
|Ayrık 3 kat
|2,431,000.00
|73,000.00
|ORTA
|23282
|7
|637.46
|TAM
|637.46
|Ayrık 3 kat
|2,455,000.00
|74,000.00
|ORTA
|23282
|8
|640.60
|TAM
|640.60
|Ayrık 3 kat
|2,467,000.00
|75,000.00
|TOPLAM
|19,258,000.00
|581,000.00
c) Kanuni ikametgah belgesi,
d) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
e) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
g) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı)
h) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,
ı) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu
olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
8-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı usulde düzenlenen ihaleler için teklif verecekler;
ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 04/06/2024 Salı Günü Saat: 09:00' a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Basın No:ILN02029942
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