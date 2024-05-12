T.C.ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/134 Esas

DAVACI : Yunus KOÇYİĞİT

Vekili : Av. Murat ÖZCAN

DAHİLİ DAVALI (İlanın Muhatabı) : İFAKAT KOÇYİĞİT - 61696257642 - AHMET ve

NACİYE oğlu/kızı, 09/08/1930 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Beyyenice Mahallesi 137 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edilmiştir.

Dahili Davalılardan İfakat Koçyiğit adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere;19/09/2024 günü saat 09:45 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dahili davalı İfakat Koçyiğit'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 29/04/2024 .