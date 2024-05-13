T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/475 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar ŞABAN YILDIZ aleyhine dava konusu Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Alanyurt Mahallesi 21 parsel numaralı taşınmaz kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02026914

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