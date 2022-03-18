Ukrayna’dan kurtarmasına rağmen oğlunu kaçırdı

İstanbul
'da yaşayan Mevlüt K., bir süre birlikte olduğu Ukraynalı Olha C.'den 2015 yılında bir çocuk sahibi oldu. Olha C., Türkiye
'de yaşamaya alışamadığını gerekçe göstererek oğulları D.K. henüz küçük yaştayken ülkesine dönmek istediğini söyledi. Mevlüt K., oğlunu ve Olha C.'yi gönderdi. Bir süre sonra telefonlara cevap alamayan Mevlüt K., adres değişikliği yüzünden Ukrayna
'ya da gidemedi.
ELÇİLİKLER DEVREYE GİRDİ
Baba, savaşın ortasında kalan oğlu D.K.'yi kurtarmak için de sosyal medyadan Olha C.'nin arkadaşları ile iletişime geçti. Mevlüt K., oğlu ve Olha C.'nin kurtarılıp Türkiye'ye getirilmelerini sağlamak için Moldova
ve Romanya
büyükelçiliklerinden geçiş evrakını da temin etti. Olha C., 7 Mart'ta Türkiye'nin yolunu tuttu. Ancak kadın İstanbul'a gelmedi. Otobüs şoförünün, "Onlar başka yerde indi" demesi üzerine Mevlüt K. İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvurdu.