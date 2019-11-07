Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Boş tabut görmek, taşımak yorumu...

Rüyada tabut görmek, zenginlik ve bereket olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca ne kadar insanların gerilmesine neden olsa da kişinin yaşamında hiç beklemediği olumlu olaylar şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada tabut görmek bazı kaynaklara göre ise kişinin yakınları ile olan ilişkisinin bir anda bozulacağı şeklinde ifade edilir. Peki, rüyada tabut görmek ne anlama gelir? İşte tabiri…

RÜYADA TABUT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tabut görmek, kişilerin iş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bir kişinin rüyasında tabutun içerisinde olduğunu ve insanların tabutu taşıdıklarını görmesi çok mala delalet eder.

Rüyada tabut görmek, bol mal ve bereketli para elde etmek ve kazanmak olarak tabir edilmektedir. Ayrıca bir tabirciye göre ise bu rüya kaybolmuş bir şeyin bulunacağı şeklinde de tabir edilir. Yine bir kaynakta ise bu rüya şöyle tabir edilmiştir; Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

Rüyada tabutu açık görmek:

Rüyada tabutu açtığını görmek, kişinin hayatında yaşadığı sıkıntıların aslında kendi dikkatsizliklerinden kaynaklandığını vurgulamaktadır.

Rüyada tabut görmek, zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanca yorumlanır. Tabutu açık görmek, daha dikkatli olmazsanız birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bazen kötü anlam içeren bir rüyadır…

Rüyada tabut içinde olduğunu görmek:

Tabut mülk olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle rüyada tabutun içinde olduğunu görmek saltanat şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alamettir, demiştir. Bazı tabirciler de, kendisini tabut üzerinde görenin bir vasiyet veya düşmanlığı vardir. Yakında zafer ve muradına nail olur. Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

Rüyada boş tabut görmek:

Rüyasında boş tabut gören kişi için yine olumlu şekilde yorum yapılmaktadır kişi eğer rüyasında boş tabut görüyorsa mülk sahibi olacaktır. Ancak rüyalar bazen kişinin kendi bilinçaltında kalan olaylarla da ilgili olabileceğinde her zaman bu yorumları ifade etmez bunu da bilmekte fayda vardır.

Bazılarına göre; rüyada tabut görmek, erkeğin karisi ve dükkanıyla tabir olunur.

Rüyada öldüğünü görmek:

Rüyada öldüğünü görmek, zorlu bir döneme girmek olarak tabir edilir. Rüya sahibinin doğru yoldan çıktığına ve dini vecibelerini yerine getirmediğine işaret etmektedir.

Bir rivayete göre, ticareti artar. Tabutun eski, delik deşik, kurt yemiş olduğunu görmek, karisinin iffetsizligine, kendisine yar olmadığına, ahlaksızlığına ve huysuz olmasına delalet eder.

Rüyada tabut satın almak:

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sekinete delalet eder.