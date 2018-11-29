Rüyada kaplıca görmek ne anlama gelir?

Kötü alışkanlıklarının kendisine zarar getireceğine işarettir İLGİLİ SON HABER İşsiz hastanın kaplıca tedavi parası da devletten Doktoru tarafından kaplıca tedavisine gönderilen işsiz hastalara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) müjdeli haber geldi. SGK, ülke genelindeki 240 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin kurum tarafından karşılandığını duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (işsizlere tanınan sosyal güvenlik hakkı) kapsamında bulunan kişilerin tedavi oldukları tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor