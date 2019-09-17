Antik şehir Kütahya...İşte Kütahya'da gezebileceğiniz yerler

1.FRİG VADİSİ

Frigyalılar'dan kalan çok sayıda tarihi eser ve kalıntının görülebileceği bu bölgede, MÖ kurulmuş olan bir medeniyetin tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kütahya, Eskişehir ve Afyon il sınırları içerisine yayılmıştır. Peribacaları, ören yerleri, anıtlar ve yer altı şehirleri de bulunmaktadır.

2.AİZANOİ

Çavdarhisar ilçesindeki antik yerleşim kenti Aizanoi, MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Sanatsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu kent büyük bir tiyatro ve stadyuma sahiptir. Dünyanın ilk borsalarından biri ve Zeus tapınağı da Aizanoi'dedir. Sütunlu caddesi ve köprüleriyle epeyce gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

3.DOMANİÇ ORMANLARI

Türkiye'nin can alıcı noktalarından biri olan Domaniç Ormanları Kütahya'da bulunmaktadır. Dünyada yalnızca bu ormanda görülen ağaç türleri vardır Domaniç Ormanları'nda. Anadolu Selçuklu Uç Beyi olan Ertuğrul Gazi'nin yaz aylarını burada geçirdiği bilinmektedir.

Doğal bir güzelliğe sahip olan Domaniç Ormanları aynı zamanda tarihte de önemli bir yer olma özelliği taşımaktadır. Kütahya gezinize ekleyeceğiniz orman asırlık ağaçlarıyla sizi hem büyüleyecek hem de keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak.

4.KÜTAHYA ÇİNİ MÜZESİ

Kütahya'dan bahsederken çiniden bahsetmemek olmaz. Türkiye'nin tek çini müzesi Kütahya'dadır. 1999 yılından beri ziyarete açık olan bu müzede Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerden kalma çiniler, taş kitabeler ve benzer tarihi eserleri görebilirsiniz.

5.KÜTAHYA KAPLICALARI

Kaplıca turizminin gözde mekanlarından biri olan Kütahya'da; Kütahya Ilıca, Gediz Ilıcasu, Tavşanlı Göbel, Hisarcık Esire, Gediz Murat Dağı ve Kütahya Yoncalı gibi çok sayıda kaplıca vardır.

Kütahya denilince akla ilk çini geliyor fakat çinilerinin yanı sıra harika lezzetlerden oluşan yöresel yemekleri var. Kütahyalıların iyi bildiği sini mantısı en çok sevilen yemeklerden biri, diğeri ise; Kızılcık tarhanası, sıkıcık çorbası, cimcik, ıspanaklı şibit, dövmeç, sütlü incir tatlısı… Saymakla bitmeyen eşsiz lezzetler Kütahya'da sizi bekliyor. Hem gezin hem de bu yöresel yemekleri tadın.