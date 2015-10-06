Bebeklerini kucağına alma heyecanı yaşayan anne babaların akıllarına gelen ilk soru, bebeklerinin ne zaman dünyaya geleceğidir. Bebeğin dünyaya geleceği tarihini hesaplamaya, hamile
lik haftası hesaplama denir. Bu konuda çok sayıda değişik yollar izlenmektedir. Ancak birçok defa, anne ve babalar hamilelik haftasını hesaplayamaz veya yanlış hesaplanır. Bunun sebebi ise, hamilelik haftası döllenme gününün gerçekleştiği güne göre değil, son adet tarihinin gerçekleştiği ilk güne bakarak göre hesaplanır.
Hamileliğin, yani döllenmenin gerçekleşmiş olduğu zaman, son regl tarihinden yaklaşık 15 gün sonrasıdır. Ancak gene de, hamilelik haftası hesaplanacağı zaman bu tarih değil, bundan önce görülen adet tarihi dikkate alınarak hesaplanması sağlanır.
Hamilelik ile alakalı herhangi bir durum meydana gelmediği müddetçe, hamilelik haftasını çok basit bir formül ile hesaplanır. 2 ) Negele yöntemi ile hamilelik haftası nasıl hesaplanır?
Anne adayının bebeğini kucağına alacağı gün, "negele yöntemi" olarak ifade edilen bir sistem ile hesaplanır. Bu yöntemde son adet tarihinin ilk günü dikkate alınır ve bu güne 7 gün eklenerek 3 ay geriye gidilir.
Bunu daha iyi anlamanız için kısa ve basit bir örnek verelim; bir anne adayının son adet tarihinin ilk gününün 21 Kasım 2014 olduğunu kabul edelim. 21 Kasım'a 7 gün eklendiği zaman, 28 Kasım 2014 tarihine varılır. Kasım ayından 3 ay geriye gidildiği zaman ise, Ağustos ayı sonucuna ulaşılır. 2014 yılına bir yıl eklendiği zaman ise, bebeğin tahmini doğum tarihi ortaya çıkar: 28 Ağustos 2015
21 Kasım + 7 = 28 Kasım
11. ay (Kasım) - 3 = 8. ay (Ağustos)
2014 + 1 yıl=2015 SONUÇ:
28.8.2015
Ancak rutin olarak adet görememe veya anne adayının o ay içerisinde yumurtlama tarihinin değişmesi halinde hamilelik haftasının bebeğin gerçek doğum tarihi ile uyuşmamasına, yani hamilelik haftasının yanlış hesaplanmasına sebebiyet verebilir. Bu durumda daha çok ilk 3 ayda gerçekleştirilecek olan ultrason ölçümleri incelenerek dikkate alınır. Son adet tarihi ve tahmini doğum tarihi tekrar belirlenerek, takipler bu tarih neticesinde yapılır.