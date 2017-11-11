Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Sağlık Haberleri
  3. Yumurtaları buzdolabı kapağına koymayın!

ları buzdolabı kapağına koymayın!

Giriş Tarihi: 11.11.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 15:31
Yumurtaları buzdolabı kapağına koymayın!

yı buzdolabının kapağındaki bölmeye koymanın olumsuz sonuçları olabileceği ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yumurtaları buzdolabı kapağına koymayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN