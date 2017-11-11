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Yumurtaları buzdolabı kapağına koymayın!
Yumurta
ları buzdolabı kapağına koymayın!
Giriş Tarihi: 11.11.2017
15:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2017
15:31
Yumurta
yı buzdolabının kapağındaki bölmeye koymanın olumsuz sonuçları olabileceği ortaya çıktı.
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