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Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem!

Vücuttan, özellikle de akciğerlerden toksinleri atmak sağlığımız için çok faydalıdır. Vücudun ve organların işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerine ve kendimizi daha hissetmemize yol açar.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:24
Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem!

Özellikle sigara içenler Akciğerlerin düzgün bir şekilde çalışması sağlığımız ve ruh halimiz için önemlidir. Her gün nefes alıp verirken soluduğumuz mikropları da atabilmek için ara sıra akciğerleri temizlemek gerekir.

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Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem!
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