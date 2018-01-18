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Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem! Vücuttan, özellikle de akciğerlerden toksinleri atmak sağlığımız için çok faydalıdır. Vücudun ve organların işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerine ve kendimizi daha hissetmemize yol açar.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:24