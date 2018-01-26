Dikkat! Nefesle bile bulaşabilir

ABD
'de yüzlerce kişiyi hayattan koparan grip salgınına karşı bilim insanları harekete geçti. Ülkenin 49 eyaletini ele geçiren son yılların en ölümcül grip salgınını inceleyen Maryland Üniversitesi
araştırmacıları, virüs
ün nefes alma sebebiyle bile bulaşabileceğini gözler önüne serdi. Bütçesi 10 milyon doları bulan araştırma kapsamında, 142 grip hastasını 4 ay boyunca inceleyen bilim insanları, salgının arkasındaki grip virüsünün H3N2 olduğunu ortaya çıkardı. Proceedings of the National Academy of Sciences bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, grip virüsünün nefes alıp verme, konuşma, öksürme ve hapşırma yollarıyla bulaşabildiği belirlendi. Grip hastası deneklerinin çoğunun nefes verirken yaydıkları virüs dolu hava parçacıklarıyla sağlıklı bireylerin gribe yakalanma riskini artırdığı tespit edildi. Bilim insanları, hastaların temas ettiği yüzeylerin veya objelerin de hastalık saçtığını bildirdi. BİNLERCE VİRÜS YAYILIYOR
Araştırma ekibinden Jovan Pantelic, "Sonuçlarımız, bazı hastaların nefes verirken veya öksürürken yüksek miktarda canlı virüs parçacıkları yaydığını gösteriyor. Yaklaşık 30 dakikada binin üzerinde virüs parçacığı havaya karışıyor. Bulaşması için bir virüs parçacığı yeterken, bini insanların kısa sürede hastalanmasına neden olabilir" diye konuştu. Salgının yayılmasına karşı tavsiyelerde bulunan araştırmacı Sheryl Ehrman, "Yüzeyleri temiz tutmamız, ellerimizi sürekli yıkamamız ve öksüren insanlarından kaçınmamız, gribe karşı tam koruma sağlamıyor" diyerek grip hastalarına evlerinden dışarıya çıkmama çağrısında bulundu. Bireylerin hastalığın ilk gününden itibaren virüslü hava parçacıkları yaydığını belirten araştırmacılar, grip salgınının ancak hastaların kamusal alanlardan uzak durmasıyla sona ereceğinin altını çizdi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, grip salgınının geçtiğimiz yıl 7 Ekim ile 23 Aralık tarihleri arasında en az 759 can aldığını açıklamıştı.