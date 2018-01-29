Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

Kanserin erken teşhis edilmesi tedavi süreci için oldukça önemlidir. Siz farkında olmasanız da ufak gördüğünüz rahatsızlıklar kanserin habercisi olabilir. Çoğu kişi kanseri kendi başına ya da bir yakının başına gelene kadar umursamaz. Vücudunuzun ve bu beklenmeyen belirtilerine karşı farkında olmanız gerekir. İşte kanserin şaşırtıcı belirtileri…
Giriş Tarihi: 29.1.2018 12:44Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 14:28
BOYUN VE YÜZ ŞİŞMESİ
Akciğer kanseri yüz, boyun, kol ve göğsün üst kısmında şişlik yaratabilir. Bu tümör baştan kalbe giden damara baskı yapar.