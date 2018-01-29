Şeker, zihninizi de tehdit ediyor

Bilim insanları, şeker tüketiminin hafıza kaybını hızlandırarak demans hastalığına neden olduğunu kaydetti. İngiltere
merkezli Imperial College London ve Çin
merkezli Pekin Üniversitesi araştırmacıları, şeker tüketimi ile zihinsel çöküş arasındaki bağı meydana çıkardı. Diabetologia bilim dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında 66 yaş ve üstü 5 binden fazla kişiyi inceleyen araştırma ekibi, kandaki şeker seviyesini gösteren HbA1c sonuçları ile demans riski arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Katılımcıların vücut kitle endeksi, kolesterol oranı, kronik hastalıkları, alkol ve nikotin bağımlılığı ve zihinsel durumunun da dikkate alandığı çalışmanın sonucunda kandaki şeker seviyesi yükseldikçe zihinsel çöküşün hızlandığını kaydeden bilim insanları, diyabet hastalarını karşı karşıya oldukları demans hastalığı tehdidine karşı uyardı. TEDAVİSİ YOK
Araştırma ekibinden Doktor Wuxiang Xie, "Demans hastalığının şu an için tedavisi yok. Diyabet gibi değiştirilebilir risk faktörlerine erken müdahale, zihinsel çöküşü önlemenin önemli bir yolunu sunabilir. Demans hastalığının risk faktörlerini tedavi etmek vakaların yaklaşık dörtte birinin önüne geçebilir" diye konuştu. Çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çeken Doktor Emily Burns ise "Araştırmamız diyabet ve kandaki yüksek şeker oranının gelecekteki demans hastalığı riskini arttırdığını kanıtlıyor. Şimdi, şeker hastalığının neden zihinsel çöküşe neden olduğunu anlamalıyız. Bunu anlamak, diyabet hastalarını zihin sağlığını korumasına yardımcı olacak yollar bulmak için önemli" dedi.