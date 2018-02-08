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Sarkmalar ve depresyona karşı egzersiz yapın Hamilelik sonrası yeni döneme adapte olmak biraz zaman alabilir. Annenin depresyona girmemesi için spor yapması ve sosyal bir hayatı olması şart