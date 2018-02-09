Bu gıdalara dikkat!

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi
Kanser Araştırma Merkezi
'nde yapılan bir araştırma bazı gıdaların kanserin yayılmasına neden olduğunu gösterdi. Çalışma, başta kuşkonmaz olmak üzere kümes hayvanları, deniz ürünleri ve bir çok gıdada bulunan asparajin adı verilen amino asidin göğüs kanseriyle mücadeleyi engellediğini ortaya koydu. Uzmanlar, agresif meme kanseri olan fareler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Tedavi kürü uygulanan farelere verilen asparajinin ilaç tedavisini bloke ettiği ve kanserin yayılmasına neden olduğu gözlemlendi. Geçen yıl yapılan çalışma, amino asitlerin ve glisin kullanımı kesildiğinde lenfoma ve bağırsak kanserlerinin gelişiminin yavaşladığı görüldü. Profesör Greg Hannon "Bazı kanserler üzerinde beslenmenin önemli etkileri olduğuna dair ciddi kanıtlar elde ediyoruz" diyerek kanser ile beslenme arasında bir bağ olduğunu ifade etti. Hannon, "Gelecekte, hastaların beslenmesini değiştirerek veya tümör hücrelerinin bu besleyicilere erişimini değiştiren ilaçlar kullanarak tedavileri iyileştirmeyi umuyoruz" dedi.