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i tertemiz yapan

Günümüzde, çoğu insan neredeyse abur cubur takıntısı vardır. Bu istek genellikle vücuttaki toksinlerin birikimi, sindirim sistemi, de dahil olmak üzere, çalışan organları yorar. Karaciğer dahil olmak üzere bir çok organ çok çalışır. Zamanla, bu abur cuburlar Karaciğerde Hasara ve bazı ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden Zaman zaman karaciğer temizlemek için çok önemlidir. Böyle yaparak, karaciğeri rahatlatırız. Daha iyi çalışmasını sağlarız.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 17:27
Karaciğeri tertemiz yapan kür

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN TARİF

Bu tarifdeki malzemeler birikentoksinleri atar, iltihabı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır i korumaya yardımcı olur.

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Karaciğeri tertemiz yapan kür
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