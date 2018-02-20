Karaciğeri tertemiz yapan kür

Günümüzde, çoğu insan neredeyse abur cubur takıntısı vardır. Bu istek genellikle vücuttaki toksinlerin birikimi, sindirim sistemi, karaciğer de dahil olmak üzere, çalışan organları yorar. Karaciğer dahil olmak üzere bir çok organ çok çalışır. Zamanla, bu abur cuburlar Karaciğerde Hasara ve bazı ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden Zaman zaman karaciğer temizlemek için çok önemlidir. Böyle yaparak, karaciğeri rahatlatırız. Daha iyi çalışmasını sağlarız.
Giriş Tarihi: 20.2.2018 17:15Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 17:27
KARACİĞERİ TEMİZLEYEN TARİF
Bu tarifdeki malzemeler birikentoksinleri atar, iltihabı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır karaciğeri korumaya yardımcı olur.