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ların sinsi nedeni olabiliyor!

Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda lar hissediyor, ancak işlerin koşuşturmacası içerisinde ya yediğiniz şeylere ya da stres ve çok çalışmanıza bağlıyorsanız dikkat!

Giriş Tarihi: 22.2.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 15:51
Şiddetli ağrıların sinsi nedeni olabiliyor!

Safra kesesinde genellikle bir şikayete yol açmadığı sürece tesadüfen saptanan safra taşları, kimi zaman da çok larla gösteriyor kendisini. Üstelik bu ağrılar ile karıştırıldığı için uzun süre safra kesesine yönelik bir araştırma yapılmadığı için tanısı gecikebiliyor! Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal "Safra kesesi taşlarının en sık yol açtığı şikayet; yemek yedikten yaklaşık yarım saat- bir saat sonra ani ortaya çıkan, karnın sağ üst kısmında olan ve sağ omuza vuran şiddetli ağrıdır. Genellikle iki saatten kısa sürer ve aniden sona erer.

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Şiddetli ağrıların sinsi nedeni olabiliyor!
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