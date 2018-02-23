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Kalbi yenilemek için ne yapılmalı?

riskini ve nı azaltmada en etkili besin olan saymakla bitmiyor. İster tek tek tanelerini yiyerek tüketin ister suyunu sıkarak için nar, pek çok derdin devasıdır ayrıca kadarda etkilidir. En doğal alternatiftir. Yani taze sıkılmış ile damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini minimuma indirmek mümkündür.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:01
Kalbi yenilemek için ne yapılmalı?

Nar ekstresinin, damarlarda biriken yağlı tortuları parçaladığı, kroner atar damar kalınlaşmasını ve damar sertleşmesini önlediği bileşenlere sahiptir.

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Kalbi yenilemek için ne yapılmalı?
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