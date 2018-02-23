Kalbi yenilemek için ne yapılmalı?

Kalp krizi riskini ve damar tıkanıklığını azaltmada en etkili besin olan narın faydaları saymakla bitmiyor. İster tek tek tanelerini yiyerek tüketin ister suyunu sıkarak için nar, pek çok derdin devasıdır ayrıca ilaçlar kadarda etkilidir. En doğal alternatiftir. Yani taze sıkılmış nar suyu ile damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini minimuma indirmek mümkündür.
Giriş Tarihi: 23.2.2018 13:48Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:01
Nar ekstresinin, damarlarda biriken yağlı tortuları parçaladığı, kroner atar damar kalınlaşmasını ve damar sertleşmesini önlediği bileşenlere sahiptir.