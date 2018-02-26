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nin şekilsiz ve !

nin İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilaç yoktur. O meyvede böcek beslenip ölmediğine göre insanda da hiçbir zararlı etkisi söz konusu değildir. İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklıdır. Meyvenin şeklinin güzel olması da o meyvede bolca ilaç kullanıldığını gösterir.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:20
Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin!

Prof. Dr. Erol Yıldırım, "İçi kurtlu diye tüketilmeyen ler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilaç yoktur. O meyvede böcek beslenip ölmediğine göre insanda da hiçbir zararlı etkisi söz konusu değildir" dedi.

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Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin!
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