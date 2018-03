Bebeğinizi doğru emziriyor musunuz?

AŞISI

Emzirme bir sanattır. Kuralına göre uygulanmadığında hem bebeği, hem anneyi mutsuz eder, telafisi zor sağlık sorunları ile baş başa bırakır. Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, emzirmeyle ilgili sorularımızı yanıtladı:Her sağlıklı ve vaktinde doğan yenidoğan, aylarca devam edecek olan emme refleksiyle doğar. Hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz bir reflekstir.Dudak çevresine herhangi bir şey değdiği an aranır, ağzıyla kavrar ve her ne olursa olsun emmeye başlar. Aslında burada amaç, anne memesini bulup kavrayıp anne sütü alabilmektir.Doğduğu ilk anda vakit kaybetmeden, hatta mümkünse daha doğum masasından kalkmadan emzirmenin başlaması sağlanmalıdır.İlk emzirme için gecikme süresi iki saati geçmemelidir. Doğumdan sonra salgılanan anne sütünün ilk kısmı olan sarı görünümlü kolostrum denen süt, bebek için adeta hayati önem taşır. Çünkü aslında kolostrum sadece süt değildir.Bebeğinizin ilk aşısıdır, tüm hayatını etkileyecek enzimler ve vitaminler içerir, adeta hayat iksiridir. Normal anne sütüne göre daha çok protein ve yağ içerir.Unutulmamalıdır ki emdikçe süt gelir ve süt geldikçe bebek emer.Bebeğin doğum sonrasında aktif olduğu ilk iki saat mutlaka emzirmeyle değerlendirilmelidir. Çünkü sonrasında doğum yorgunu bebek uzun bir uykuya dalacaktır ve uyandırmak çok zor olabilir. İlk emzirmeden sonra da ilk bir ay boyunca en seyrek üç saat olmak şartıyla tercihen iki saatte bir ve bebek her istediğinde emzirmek gerekir.Bu demek değildir ki her ağlaması emzirmeyle sonuçlanmalıdır.İlk ay bebekler aslında en çok anne teması istedikleri için ağlarlar, çoğu zaman kucağınıza almak onu sakinleştirecektir. Kucağınızdayken arama davranışı gösterirse emzirmelisiniz. Her yarım saatte bir emzirmenin de bazı sorunlara yol açtığı unutulmamalıdır.Memeler tam dolmamış ya da süt istenilen kaliteye ulaşmamış olabilir ve boş memeyi emmek gaz sorununu artırabilir.Emme süresi yenidoğan döneminde en az 15 dakika olmalıdır. Eğer bebek emmeye devam etmek istiyorsa diğer memeye geçilmeli ve en fazla 40 dakikada emme sonlandırılmalıdır.Daha sonraki aylarda emme gücü artan bebek daha kısa sürede doyabilir; hatta üç ay civarında beş dakika bile ona yetecektir. Bir meme boşaldıktan sonra ikincisine geçmek ve diğer sefere ikinci memeden başlamak ise diğer bir kuraldır. Bebeğin memedeki hem ilk sütü, hem de son sütü alabilmesi önemlidir. Çünkü ikisinin içeriği değişiktir ve bebek için farklı yararlar içerirler.Etkili bir emme işlemi, kesinlikle bebeğin memenin kahverengi kısmını tamamen emmesi ile olur. Bebek ve anne, karın karına olmalı, mümkün olduğunca birbirlerine temas etmelidir. Özellikle erken dönemde emzik ile tanışan bebeklerde sık görülen meme başını emmek, yeterli beslenme sağlamadığı gibi meme başı tahrişini de artırmaktadır.Bu nedenle ilk ay emziği, zorda kalmadıkça ise biberonu kullanmamak şarttır.Altı ay boyunca tıpkıanne karnında olduğugibi çocuğun tekbesin kaynağınınanne sütü olmasınedeniyle annedekiherhangi bir vitamin/mineral eksikliğibebeği de etkiler. Oyüzden bu süreçte anne,gebelik döneminde kullanılantüm besin takviyelerinedevam etmelidir. Altıncı aydan sonra ekgıdalara geçilir fakat unutulmamalıdırki aytı-dokuz ay arası ek gıdalarla sadecetanışma dönemidir. Bu dönemdehâlâ temel besleyici anne sütüdür veemzirme aynı kurallarla devam etmelidir.Dokuz ayın sonrasındatamamlayıcı konumunageçer. Her ne kadar 1yaşından sonra inekgibi diğer memelilerinsütü kullanılabilirdesek de,bir çocuğun annesütü aldığı sürecediğer sütlere ihtiyacıyoktur. Anne sütü,bebeğin sıvı ihtiyacınıda fazlasıyla karşılar. Bunedenle ilk altı ay kesinliklesuya ihtiyacı olmaz fakat ek gıdalarlaberaber su, beslenmesine eklenebilir.Sonuç olarak; başarılı bir emzirme, birannenin bebeğine verebileceği en büyükhediyedir. Sağlıklı bir gelecek doğruemzirmeden geçer.Emzirme konusunda son önemlinokta da, emzirdikten sonra bebeğindik pozisyonda gazının çıkartılmasıdır.Mide-yemek borusu arasındaki kapakgelişimi tam olmayan ve kaçaklarolabilen bebeğinizi 30 derece eğimlibir yatakta yatırabilirsiniz. Emzirmesonrasında yatınca veya gaz çıkarırkensızdırma tarzında peynir kesiği gibikusmalar bu dönemde normaldir. Fakatfışkırır tarzda bol miktarda kusanbir bebek her zaman bir çocuk hekimitarafından değerlendirilmelidir.Anneliğin ilk günlerinde tüm bu kurallarçerçevesinde emzirmeyi bir kerebile ağlamadan başarabilmiş bir annevar mıdır bilmem. Çünkü anneliğin doğasındaolan 'Bebeğim beslensin, dahaçok beslensin, hep beslensin' kaygısılohusalığın da verdiği duygusallıkla budönemde pik yapar. Tüm bu kurallarsilsilesini uygulamaya çalışan anne, ensonunda pes edip 'Yok, ben bu çocuğubesleyemiyorum' noktasına gelir. Oysagünde altı kez bez değiştiren annebunu fazlasıyla başarıyor demektir.En doğru beslenme değerlendirmesiise bebeğin tartısının takibiyle olur.Bebeklerin ilk üç gün tartı kaybettiğive doğum tartısına tekrar ulaşmak için10-14 gün gibi bir sürelerinin olduğunubilmelisiniz. Fakat bu verme-almasürecinin de dengede gidip gitmediğibir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir.Doğum tartısına ulaştıktansonraki dönemde ise günde 25-30gram alması öngörülür.'Benim sütüm yetmiyor, bebeğim çok ağlıyor, doymuyor' kararı kesinlikle tek başına verilmemeli, asla hazır formül mamalara hekim önermedikçe başlanmamalıdır. Onların fabrikasyon ürünü olduğunu, aslında diğer tüm ilaçlar gibi gerektiğinde tıbbi destek amaçlı hekim tarafından önerilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Yeterli tartı alan, emzirmenin yolunda gittiği durumlarda ilk altı ay sadece ve sadece anne sütü ile devam edilmesi olmazsa olmaz bir kuraldır