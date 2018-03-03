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Bebeğinizi doğru emziriyor musunuz? Yenidoğan döneminde emme süresi en az 15 dakika olmalıdır. Eğer bebek emmeye devam etmek istiyorsa diğer memeye geçilmeli, en fazla 40 dakikada sonlandırılmalıdır