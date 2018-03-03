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Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı

Bitki çayları halk arasında çoğunlukla ‘doğal ve şifa verici’ olarak bilinen, herhangi bir yan etkisi veya risk faktörü çok da bilinmeyen bitki çayları bazı durumlarda tehlikeli de olabiliyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 15:56
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili Özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek, vücut direncini artırmak veya metabolik hızı yükseltmek için insanlar aktarlara giderek bitki çayları veya poşet bitki çayları alıyorlar. Ancak 'bitki çayları 'çok masum' gibi düşünülerek, insanlar kendilerinde var olan bazı hastalıklara bakmadan tüketebiliyorlar ya da bu hastalıkların farkında bile olmadıklarından, şifa zannederek bol bol içebiliyorlar. Oysa ekinezyadan zencefile, yeşil çaydan adaçayına dek birçok bitki çayı; bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor da. Bu yüzden sağlığa fayda yerine zarar vermemek için bitki çayı kullanımına dikkat edilmelidir"
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Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
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