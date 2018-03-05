Kolon kanserine karşı kuruyemiş

ABD'nin Yale Üniversitesi araştırmacıları düzenli fındık, ceviz ve fıstık tüketen kolon kanseri hastalarının kurtulma şansının daha yüksek olduğunu kaydetti. Ayrıca bu besinlerin hastalığın tekrarlanma riskini azalttığı belirtiliyor. 826 kişinin 6.5 yıl boyunca deneylerine katıldığı bilimsel çalışmada hastalar kemoterapi tedavisi oldu ve cerrahi müdahale geçirdi. Haftada bu besinlerden en az 2 kez birer porsiyon yiyen hastaların hastalıksız sağ kalım oranında yüzde 42 ve toplam sağ kalım oranında ise yüzde 57 oranında iyileşme gözlemlendi.

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