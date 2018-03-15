Kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolu!

Ülkemizde yaklaşık her 3 kişiden 1'inin kronik hastalığı olduğunu, kronik hastalık tanısı konulan her 3 kişiden 1'inde depresyon belirtileri görüldüğünü belirten Doç. Dr. Berrin Karadağ, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
KARAMSARLIKTAN KAÇININ!
Umutsuzluk ve karamsarlık yok! Yaşımız ilerledikçe bir takım kronik hastalıklara yakalanma olasılığımız artabilir, ancak bu bizim hayattan kopmamıza veya depresyona girmemize asla yol açmamalı. Akılcı yaklaşımlar ve sağlık kontrolleri ile idareyi ele alabiliriz.