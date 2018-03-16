Hamileliği engelleyen sebep bilimsel olarak kanıtlandı!

D vitamini eksikliği olan kadınların, D vitamini eksikliği olmayanlara kıyasla, döllenme ihtimallerinin yarıya düştüğü ortaya çıktı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, şu bilgileri verdi. D vitamini, güneşe maruz kalmanın bir sonucu olarak deride üretilen bir steroid hormondur ve aynı zamanda belirli yiyecekleri yiyerek de absorbe edilebilir. D vitamini iyi kemik sağlığı için gereklidir, ancak bilim insanları artık D vitamininin doğurganlık üzerindeki etkisiyle de ilgilenmeye başlıyor.

DOĞURGANLIĞI BOZUYOR!

Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin kemirgenlerde doğurganlığı bozduğunu, ancak bu eksikliğin insan üremesinde oynayabileceği rolün daha önce tam olarak araştırılmamış olduğunu bulmuştur. Bunu daha da incelemek için, Ospedale Maggiore Policlinico ve San Raffaele Scientific Institute'dan araştırmacılar; İtalya'da, düşük D vitamini düzeyine sahip kadınlar ile yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınlar arasındaki tüp bebek işlemi sonuçlarını karşılaştıran büyük bir çalışma yürüttü. Katılımcılar D vitamini eksikliği olan 154 kadından (kanda 20 ng/ml'den daha az) ve yeterli düzeyde D vitamini bulunan 181 kadından (20 ng / ml'den fazla) oluşuyordu. Genel sağlık kriterlerine göre kandaki D vitamini seviyesi 30 ng/ml olarak test edilmiştir.

EMBRİYONUN TUTUNMA ŞANSI ARIYOR!

Çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların, D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğunu gösteren kadınlarla karşılaştırıldığında, gebe kalma olasılığının neredeyse iki katı olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar, yeterli düzeyde hormon düzeyine sahip kadınlar arasındaki bu doğurganlık oranı farkının; D vitaminin yumurtalıklarda iyi kalitede yumurtaların üretimini artırmasından ve rahme konan embriyonun tutunma şansını artırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. D vitamininin doğurganlığı nasıl etkilediğini araştırmak için yapılan en büyük çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların yüksek kaliteli embriyo üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve D vitamini eksikliği olan kadınlardan daha fazla hamile kaldıkları bulundu.