Polikistik Over Sendromunda beslenmeye dikkat!

Polikistik Over Sendromunda beslenmeye dikkat! Polikistik Over Sendorumu, üreme çağında olan yaklaşık her dört kadından birini etkileyen ve çok sık görülen kadın endokrin bozukluklarından biridir. Polikistik Over Sendromu’nun tedavisinde “Beslenme Tedavisi” olmazsa olmaz faktörlerin başında geliyor. PKOS’ta en çok merak edilen konu genellikle karbonhidratlar oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, Polikistik Over Sendromu ve karbonhidratlara dair önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:40