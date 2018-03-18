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Yürürken dinlenme ihtiyacı duymanızın sebebi bu hastalık!

Yürürken veya günlük aktivitelerinizi yerine getirirken sürekli dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız altında yatan ciddi nedenlerden haberdar olmalısınız. Özellikle, yürürken bacaklarda ağrı, uyuşma, dolaşım bozukluğu, ödem gibi şikayetler hissediyorsanız tüm bu işaretler bu hastalığı gösteriyor. İşte yürürken dizinizde veya belinizde hissettiğiniz ağrıların nedenleri ve tedavi yöntemleri…

Giriş Tarihi: 18.3.2018 17:46
Yürürken dinlenme ihtiyacı duymanızın sebebi bu hastalık!

Konu ile ilgili bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Emin Öcal, "Bel bölgesindeki omurilik kanalının çapının daralması ve kanal içinden geçen sinir liflerinin bası altında kalarak çeşitli yakınmaların ortaya çıkarması hastalığına dar kanal denir. Dar kanal bazen doğuştan gelebileceği gibi genelde yaşlanma ile birlikte kireçlenmelerle kendini gösterir ancak gençlerde de rastlanan bir rahatsızlıktır. Genç yaşta görülenler genellikle doğumsaldır ya da bazen bel eğrilikleri yani skolyozla beraber de görülebilir. Birden fazla seviyede olabileceği gibi tek seviyede de olabilir" dedi.

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Yürürken dinlenme ihtiyacı duymanızın sebebi bu hastalık!
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